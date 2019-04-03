Niğde'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Altunhisar ilçesi İstiklal Mahallesinde Y.S. yönetimindeki 51 AAG 454 plakalı otomobil ile M.Ö.'nün kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 56 yaşındaki Murat Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Y.S. ve Ü. U. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Altunhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

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