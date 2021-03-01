Niğde'de otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Niğde'de kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

Çağlar Doğru (27) idaresindeki 38 TB 689 plakalı otomobil, Niğde- Kayseri kara yolu Nevşehir köprülü kavşağında E.D'nin kullandığı 33 UZ 246 kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Doğru hayatını kaybetti, araçtaki Erkut Kaya (37) yaralandı.

Kaya, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğru'nun cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.