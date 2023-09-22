Niğde'de Otomobil Kazası: Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı - Son Dakika

Niğde'de Otomobil Kazası: Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı

Niğde\'de Otomobil Kazası: Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı
Son Güncelleme: 22.09.2023 22:27

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, E.A. tarafından kullanılan bir otomobil, aynı yönde seyreden M.D. idaresindeki başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazada, H.A. hayatını kaybederken, oğlu E.A. yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı E.A. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu, baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

E.A'nın (35) kullandığı 51ACK 726 plakalı otomobil, Tırhan- Yeşilgölcük kara yolunda aynı istikamette seyreden M.D. (31) idaresindeki 38 ACA 757 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, H.A. (74) yaşamını yitirdi, oğlu E.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

E.A. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Niğde, Jandarma, Otomobil, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Niğde'de Otomobil Kazası: Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
23:52 Türk düşmanı ABD'li senatör, suçlamalar sonrası istifa çağrılarına kayıtsız kalamadı
22:10 Rıza Kayaalp 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
21:53 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
20:48 Haberler.com yayınında Rabia'dan arkadaşı Emine'ye sürpriz! Haberi duyunca ikisi de duygusal anlar yaşadı
20:51 Kastamonu'da 3. kattaki balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi
20:43 Karabağ'da Ermeni güçlerin teslim ettiği mühimmatların görüntüsü yayınlandı
20:37 Kırklareli'ndeki sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiği tesisin sahibi tutuklandı
20:33 Karabağ'da Ermeniler yine rahat durmadı! Çekildikleri yerleri ateşe veriyor
20:31 Düzce'de yabancı uyruklu kadın, dini nikahlı eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
20:29 Asrın felaketinde 1000 dolayında kişiye mezar olan Rönesans Sitesi'nin mühendisi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2023 00:33:15. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Otomobil Kazası: Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement