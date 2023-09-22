Niğde\'de Otomobil Kazası: Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu, baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
E.A'nın (35) kullandığı 51ACK 726 plakalı otomobil, Tırhan- Yeşilgölcük kara yolunda aynı istikamette seyreden M.D. (31) idaresindeki 38 ACA 757 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, H.A. (74) yaşamını yitirdi, oğlu E.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
E.A. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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