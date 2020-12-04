Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Niğde'de otomobilin sürüye çarpması sonucu 30 koyun telef oldu, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.S. (37) idaresinde 51 HU 315 plakalı otomobil, Niğde çevre yoluna çıkan koyun sürüsüne çarptı.
Kazada, sürücü T.S. ve araçtaki T.S. (38) yaralandı, 30 koyun telef oldu.
Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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