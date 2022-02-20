Üye Girişi
Niğde'de otomobil orta refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Niğde'de otomobil orta refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

20.02.2022 19:38
Niğde'de otomobil orta refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Niğde'de bir otomobilin orta refüje çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Niğde'de bir otomobilin orta refüje çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bor yolu üzerinde meydana geldi. Durmuş A. (20) yönetimindeki 06 VDU 16 plakalı otomobil, iddiaya göre, orta refüje çıktı elektrik direğine çarptıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücü Durmuş A. ile yanında yolcu olarak bulunan Gülben G. (19) yaralandı. Olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralılardan Gülben G.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Niğde'de otomobil orta refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Niğde'de otomobil orta refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

YORUMLAR
500
Niğde'de otomobil orta refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı Niğde'de otomobil orta refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Otomobil, Niğde, 112, Bor, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de otomobil orta refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:44 Putin ve Macron'dan ödemli adım! Rusya-Ukrayna geriliminde diplomatik çözüm sağlandı
19:42 Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor
19:40 Bülent Korkmaz imzayı attı! Tecrübeli hoca resmen Çaykur Rizespor'da
19:35 Ragbi turnuvasında ilginç olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftar şaşkınlığını gizleyemedi
19:31 Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?
19:24 Bir restoran zincirinde çalışan ve "Çıplak garson" olarak bilinen kadının bir gecede müşterilerden aldığı bahşiş şaşkınlık yarattı
18:49 Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu
18:24 Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
18:23 Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Alanya-Trabzonspor maçı ilginç anlara sahne oldu
18:20 Aracını evin önüne park eden kadın, sabah uyandığında şaşkınlık geçirdi! Otomobilin içi tamamen buz tutmuş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 19:55:29. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de otomobil orta refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement