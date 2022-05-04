Niğde'de otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika
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Niğde'de otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı

04.05.2022 00:57
Niğde'de otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde- Kayseri Karayolu 40. kilometrede meydana gelen kazada, Süleyman Erdoğan (50) idaresindeki 51 BD 538 plakalı otomobil takla atarak yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde sürücü Süleyman Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobil içerisinde bulunan eşi Ümmügülsüm Erdoğan, çocukları Cemile ve Betül Erdoğan da ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

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Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Niğde'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Niğde'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Süleyman Erdoğan, Otomobil, Kayseri, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika
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