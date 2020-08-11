Niğde'de otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Niğde'de otomobil takla attı: 2 yaralı
Niğde'de otomobil takla attı: 2 yaralı NİĞDE'de, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücüsü ağır, yanındaki kişi ise hafif şekilde yaralandı.
Niğde'de otomobil takla attı: 2 yaralı
NİĞDE'de, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücüsü ağır, yanındaki kişi ise hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Niğde- Bor yolu Kampüs Kavşağı'nda meydana geldi. Mevlüt T. (35) yönetimindeki 42 ACL 222 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mevlüt T. ve hafif yaralı Ayşe T. sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Mevlüt T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, Ayşe T.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 00:41
Kaynak: DHA
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