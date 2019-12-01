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Son Dakika Güncel Niğde'de otomobil yol kenarındaki iki araca çarptı: 9 yaralı - Son Dakika

Niğde'de otomobil yol kenarındaki iki araca çarptı: 9 yaralı

6 saat önce

Niğde'de bir otomobilin yol kenarında bekleyen iki araca çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Niğde'de otomobil yol kenarındaki iki araca çarptı: 9 yaralı, System.String[]

Niğde'de bir otomobilin yol kenarında bekleyen iki araca çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kenan Deniz idaresindeki 51 BE 764 plakalı otomobil, Niğde- Kayseri kara yolunun 7. kilometresinde, yol kenarında park halindeki iki hafif ticari araca çarptı.

Kazada, araçlardaki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Kayseri, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:58 Kaynak: AA
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