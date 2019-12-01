Niğde'de otomobil yol kenarındaki iki araca çarptı: 9 yaralı

Niğde'de bir otomobilin yol kenarında bekleyen iki araca çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kenan Deniz idaresindeki 51 BE 764 plakalı otomobil, Niğde- Kayseri kara yolunun 7. kilometresinde, yol kenarında park halindeki iki hafif ticari araca çarptı.

Kazada, araçlardaki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.