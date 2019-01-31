Son Dakika Haberleri: Niğde'de Otomobilden 1,5 Milyon Lira Çalınması

Niğde'de Otomobilden 1,5 Milyon Lira Çalınması

1 saat önce

Niğde'de bir dinlenme tesisinde park halindeki aracı kaçırarak, bagajındaki yaklaşık 1,5 milyon liranın çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Niğde'de Otomobilden 1,5 Milyon Lira Çalınması, System.String[]
Niğde'de bir dinlenme tesisinde park halindeki aracı kaçırarak, bagajındaki yaklaşık 1,5 milyon liranın çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Ulukışla ilçesindeki bir dinlenme tesisinden taklit anahtar kullanılarak kaçırılan otomobilin bagajındaki yaklaşık 1,5 milyon lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetten, 3'ü ise Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle Ulukışla Adliyesine sevk edilen firmanın 3 yıllık özel şoförü E.Ş, ağabeyi H.Ş. ve arkadaşları M.Ç, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Olay

Çalıştıkları şirkete ait otomobille 27 Ocak Pazar günü Mersin'den Ankara'ya giden sürücü E.Ş. ve yanındaki şirket şoförlerinden M.Ö, Ulukışla ilçesindeki dinlenme tesisinde mola verdikleri yerde aracı park ettikleri yerde bulamayınca sürücü, bagajında 1 milyon 482 bin lira olan otomobilinin çalındığını polis ekiplerine bildirmişti.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan "özel ekip", güvenlik kamerası kayıtlarından otomobili, kendisini takip eden bir araçtaki kişinin çaldığını ve Ankara istikametine doğru hareket ettiğini tespit ederek çalınan aracı dinlenme tesisinin yaklaşık 500 metre uzağında terk edilmiş halde bulmuştu.

Takip eden aracın sürücüsünün H.Ş, otomobili çalan kişinin ise M.Ç. olduğunu belirleyen özel ekip, H.Ş ve M.Ç. ile T.Ş, A.Ş, İ.Ş, E.Ş'yi Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde gözaltına almıştı. Olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla şirkette makam şoförü olarak görev yapan sürücü E.Ş. ve yanındaki M.Ö. de gözaltına alınmıştı.

Ekipler, çeşitli adreslerde yaptıkları aramalarda çalınan paranın 1 milyon 336 bin lirasını toprağa gömülü halde bulmuş, M.Ç'nin, teyzesinin kızı S.P. adına 34 bin liraya satın aldığı araca el konulmuş, zanlıların 112 bin lirayla borçlarını ödediği öne sürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:40 Kaynak: AA

Başsavcı, Ulukışla, Niğde, Güncel
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