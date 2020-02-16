Niğde'de otomobilden 30 bin lira çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de otomobilden 30 bin lira çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Niğde'de otomobilden 30 bin lira çalan 2 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Niğde'de bir otomobilden 30 bin lira çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de otomobilden 30 bin lira çalan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Niğde'de bir otomobilden 30 bin lira çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobil satın almak üzere Denizli'den Niğde'ye gelen Erkan Görgen, önceden irtibat kurduğu R.E. ile buluştu.

Daha sonra Görgen, 30 bin lirayı satın alacağı aracın içine bırakıp, R.E. ile sigorta işlemlerini yaptırmaya gitti.


İşlerini hallettikten sonra otomobile geri dönen Görgen, araca bıraktığı parayı bulamadı.


Parasının çalındığını fark eden Görgen, polise giderek şikayetçi oldu.


Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, R.E'nin arkadaşları olan Ç.O. ve V.E'nin parayı çaldıklarını tespit etti.

Ekipler Ç.O. ve V.E'yi belirlenen adreste gözaltına aldı.

Çalınan para Görgen'e teslim edildi.

Denizli, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:04 Kaynak: AA
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