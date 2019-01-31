Son Dakika Haberleri: Niğde'de Otomobile Düzenlenen Silahlı Saldırı

Niğde'de Otomobile Düzenlenen Silahlı Saldırı

1 saat önce

Niğde'de bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Niğde'de Otomobile Düzenlenen Silahlı Saldırı, System.String[]
Niğde'de bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Niğde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Galip Yıkılmaz'ın (51) hayatını kaybettiği eşi Seyran Yıkılmaz'ın (47) yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 8 kişiyi daha gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Merkez Kömürcü köyünde Galip Yıkılmaz (51) ve eşi Seyran Yıkılmaz'ın (47) içinde olduğu otomobile, husumetli oldukları iddia edilen kişilerce av tüfeğiyle ateş açılmıştı. Saldırıda Galip Yıkılmaz olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan eşi ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerden E.A, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:48 Kaynak: AA

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