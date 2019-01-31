Niğde'de Otomobile Düzenlenen Silahlı Saldırı
1 saat önce
Niğde'de bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi.
Niğde
'de bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi.
Niğde Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Galip Yıkılmaz'ın (51) hayatını kaybettiği eşi Seyran Yıkılmaz'ın (47) yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 8 kişiyi daha gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Merkez
Kömürcü köyünde Galip Yıkılmaz (51) ve eşi Seyran Yıkılmaz'ın (47) içinde olduğu otomobile, husumetli oldukları iddia edilen kişilerce av tüfeğiyle ateş açılmıştı. Saldırıda Galip Yıkılmaz olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan eşi ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerden E.A, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:48 Kaynak: AA
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