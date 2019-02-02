Son Dakika Haberleri: Niğde'de Otomobile Düzenlenen Silahlı Saldırı

Niğde'de Otomobile Düzenlenen Silahlı Saldırı

7 dakika önce

Niğde'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Niğde'de Otomobile Düzenlenen Silahlı Saldırı, System.String[]
Niğde'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Niğde Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Galip Yıkılmaz'ın (51) hayatını kaybettiği, eşi Seyran Yıkılmaz'ın (47) yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan T.A, Ö.D, Ş.A, A.A, Y.A, S.A.A, E.A. ve T.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Merkez Kömürcü köyünde 30 Ocak'ta Galip Yıkılmaz ve eşi Seyran Yıkılmaz'ın içinde olduğu otomobile, husumetli oldukları iddia edilen kişilerce av tüfeğiyle ateş açılmıştı. Saldırıda Galip Yıkılmaz olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan eşi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerden E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Daha sonra gözaltı sayısı 10'a yükselmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:27 Kaynak: AA

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