Son Dakika Haberleri: Niğde'de otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi öldü
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi öldü

Niğde'de otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi öldü

20 dakika önce

Niğde'de karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi kız hayatını kaybetti.

Niğde'de otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi öldü, System.String[]

Niğde'de karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi kız hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza Niğde-Bor yolu üzerinde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül U. (23) ve Kader K. (22) isimli kız öğrencilere çarptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan 2 öğrenci yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


17 yaşındaki genç kız, tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına attı
Dayak görüntülerini kaydedip paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip, ertelendi Dayak görüntülerini kaydedip, paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip,... Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini çöp kovasına attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 22:43:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]