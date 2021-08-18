Niğde'de otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Niğde'de otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Y.E. idaresindeki 51 ABN 304 plakalı otomobil, Çamardı ilçesi Yelatan köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan F.Ö'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiğini belirlenen F.Ö'nün cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazadan sonra kaçan araç sürücüsü Y.E, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA
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