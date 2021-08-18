Niğde'de otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Hayatını kaybettiğini belirlenen F.Ö'nün cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Niğde 'de otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

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