Niğde'de otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Bazı vatandaşların evlerine yürüme mesafesindeki marketlerden alışveriş yaptıkları görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı 'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Niğde 'nin cadde ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, kentin ana arterlerinde oluşturduğu uygulama noktalarında, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlar hakkında işlem yapıldı.

NİĞDE'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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