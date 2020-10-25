Niğde'de otomobille traktör çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Niğde'nin Bor ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ali Şabablı (72) kontrolündeki 51 ABB 381 plakalı otomobil, Halaç köyü Bağlar Tepesi mevkisinde, Sabri Arıkan (35) idaresindeki 51 DZ 806 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücüler Şabablı ve Arıkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.