Niğde'de oy kullanan adam, eve dönüş yolunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Niğde'de oy kullanan adam, eve dönüş yolunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Niğde'de oy kullanan adam, eve dönüş yolunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

28.05.2023 17:00

Niğde'de oy kullandıktan sonra eve dönüş yolunda kalp krizi geçiren 63 yaşındaki Recep Kahramaner hayatını kaybetti.

Niğde'de kahreden bir olay yaşandı. Güllüce Köyü'nde yaşayan Recep Kahramaner (63), Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için oy kullandıktan sonra okuldan çıktı.

Niğde'de oy kullanan adam, eve dönüş yolunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Eve dönüş yolunda fenalaşan Kahramaner, yere düştü. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahramaner, hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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Kalp Krizi, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de oy kullanan adam, eve dönüş yolunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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