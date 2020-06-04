Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü - Son Dakika

Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü NİĞDE'de 12 yıl önce evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen Harun Ünlüsoy'un (60) cinayetinin çözülmesi için özel ekip kuruldu.
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
NİĞDE'de 12 yıl önce evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen Harun Ünlüsoy'un (60) cinayetinin çözülmesi için özel ekip kuruldu. 9 aylık çalışmanın ardından 3 ilde 6 adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alnına 9 kişiden Onur Bircan ile Yakup Bircan, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Ulukışla ilçesi Darboğaz köyünde, 10 Ekim 2008'de Harun Ünlüsoy evinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü. 12 yılın ardından aydınlatılamayan 'kasten öldürme' olayının açığa kavuşması için Ulukışla Cumhuriyet Savcısı Erdem Asıl'ın talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip kuruldu. 9 ay boyunca faili meçhul dosyayı araştıran özel ekip, bütün delilleri gözden geçirerek failleri tespit etti. Olaya karıştığı öne sürülen 9 kişi, 1 Haziran'da Niğde, Adana ve Antalya'da bulunan 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Onur Bircan ve Yakup Bircan, çıkarıldığı mahmece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:11 Kaynak: DHA
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