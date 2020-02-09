Niğde'de 'Parazit' operasyonu - Son Dakika
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Niğde'de 'Parazit' operasyonu

6 saat önce

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tefecilik ve ihaleye fesat karıştıran kişilere yönelik yapılan 'Parazit'adlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de 'Parazit' operasyonu, System.String[]

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tefecilik ve ihaleye fesat karıştıran kişilere yönelik yapılan 'Parazit'adlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.


Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik ve ihaleye fesat karıştıranlara yönelik Niğde merkez, Ulukışla ve Bor ilçesi ile Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Parazit' adı verilen operasyonda tefecilik ve ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu A.E, V.N, Y.G, H.B, S.A, O.D, T.D, S.D, D.A, F.A, O.A, A.K, H.E, Y.Ö, K.Ö, N.Y, H.B, Ş.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 adet Geox Mod marka tabanca, 173 adet tabanca fişeği, 1 adet muşta, 2 adet sallama, çok sayıda tefecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçlarında kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, borç senetleri, haciz belgeleri ve tapu senetleri ele geçirildi. - NİĞDE

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
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