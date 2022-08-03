Jant kapaklarını böyle çaldı - Son Dakika
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Jant kapaklarını böyle çaldı

03.08.2022 17:04
Jant kapaklarını böyle çaldı

Niğde'de park halindeki bir otomobilin jant kapaklarını çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde'de park halindeki bir otomobilin jant kapaklarını çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Ege Sokak üzerinde meydana gelen olayda, şüpheli bir kişi park halindeki otomobilin jant kapaklarını çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli şahsın E.T. olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsın işlemleri sürüyor.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, şahsın otomobilin jant kapaklarını çaldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Niğde, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jant kapaklarını böyle çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jant kapaklarını böyle çaldı - Son Dakika
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