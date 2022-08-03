Edinilen bilgiye göre, Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Ege Sokak üzerinde meydana gelen olayda, şüpheli bir kişi park halindeki otomobilin jant kapaklarını çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli şahsın E.T. olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsın işlemleri sürüyor.

Niğde 'de park halindeki bir otomobilin jant kapaklarını çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak: İHA

Niğde, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jant kapaklarını böyle çaldı - Son Dakika

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