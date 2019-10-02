Son Dakika Haberleri: Niğde'de patates hasadı başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Niğde'de patates hasadı başladı

36 dakika önce

Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de bu yıl yaklaşık 260 bin dekar alanda 900 bin ton ürün bekleniyor.

Niğde'de patates hasadı başladı, System.String[]

Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de bu yıl yaklaşık 260 bin dekar alanda 900 bin ton ürün bekleniyor.


Türkiye'nin patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'de kışlık patates hasadı sürerken, kalitesiyle ön plana çıkıyor. Niğde'de yaklaşık 260 bin dekarda 900 bin ton rekolte bekleniyor. Mevsimin soğuk geçmesiyle kalitesi artan patateste vatandaşlar, daha lezzetli patates tüketecek. Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Konaklı beldesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'nin Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 17'sini karşıladığını söyledi. Üretilen patatesin yaklaşık yüzde 80'inin depolara konularak kış aylarında tüketildiğini belirten Kenar, şunları söyledi:


"Yaklaşık 10 gün daha sürecek hasat dönemimiz var. Bu yıl kayıt dışı 30 bin olmak üzere yaklaşık 260 bin dekar alanda üretim bekliyoruz. Bu da yaklaşık 900 bin ton patatesimizin depolara gireceğini tahmin ediyoruz. Kış boyunca patatesi tüketicilerimize arz edeceğiz. Geçen seneye üretimde çok fazla artış yok, ekili alanlarımız aynı. Geçen seneye göre bu yıl, patatesimiz biraz daha kaliteli ve lezzetli. Çünkü bölge, biraz daha soğuk geçti. O yüzden bu yıl patatesin daha kaliteli. Tüketicimiz gönül rahatlığıyla ürünleri tüketebilir."


Konaklı beldesinde patates üreticisi Bayram Elmas da patates hasadının iyi gittiğini ve verimin de güzel olduğunu dile getirdi.


Geçen seneye göre fiyatların biraz düşük olduğunu aktaran Elmas, "Bu yıl yaklaşık yüzde 25-30 maliyet yükseldi. Bu da çiftçilere dokunuyor. Neredeyse zarar etme aşamasına geliyoruz. Geçen sene Tarım Kredi Kooperatifi aldı, tanzim satışlara, ihracata gitti, destek ve prim verildi. Bunların devamını istiyoruz. Eğer devam ederse inşallah patates fiyatları belli bir noktaya gelecek. Çiftçi de zarar etmekten kurtulacak. Bu sene verim olarak altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Ürün de verim de kalite de çok güzel. On numara patatesimiz var" dedi. - NİĞDE

Konaklı, Türkiye, Niğde, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü: 3 kilosu 10 TL
Meghan Markle'ın 28 yaşındaki yeğeni çırılçıplak gözaltına alındı İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağış var, sıcaklıklar düşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 17:53:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de patates hasadı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]