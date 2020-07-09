Niğde'de patates hasadı başladı - Son Dakika

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde, hasadına başlanılan erkenci patatesler, verimi ve kalitesiyle üreticisinin yüzünü güldürüyor. Patates, tarlada kilosu 1,20 TL'ye satılıyor.
Niğde'de üretimin ilk başladığı ilçede, geçen yıl yaklaşık 10 bin dekar alanda 80 bin ton patates elde edildi. Bu yıl ise 25-35 bin dekar alanda üretimi yapılan patatesten 90 ila 100 bin ton arasında rekolte bekleniyor. Patates, tarlada 1.20-1.30 TL arasında satılıyor.
Altunhisar ilçesinde yaklaşık 300 dekar alanda patates üretimi yapan çiftçi Ferdi Takkun da girdi maliyetleri yüksek olduğu için desteklemeye ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, "Devletimizin bu çiftçi girdilerine el atmasını istiyoruz. Verimlerimiz ve kalitemiz iyi ama devletimiz bize pazar oluştursun. Üretilen patatesin Türkiye'nin talebinin üzerinde olmasından dolayı ihraç edilmesi gerekiyor. Devletimizden patatesin ihracat edilmesini istiyoruz" dedi.