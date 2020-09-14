Patates hasadı devam ediyor

Türkiye'de patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'de hasat sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde başlayan patates hasadına katıldı.

Baş, burada hibe desteğiyle kurulan soğan paketleme tesisi ve patatesleri söküp bir tonluk çuvallara dolduran söküm makinesinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Baş, patates hasadında kentte ilk defa söküm makinesi kullanıldığını söyledi.

Baş, 1200 dekarlık tarım arazisinde patates sökümü yapıldığını belirterek, "Bu makine, toprak altından patatesi sökerek bir tonluk çuvallara dolduruyor. Makineleşmenin en son noktası diyebiliriz." dedi.

Yurt dışından 200 bin avroya satın aldığı patates hasat makinesinin işlerini kolaylaştırdığını anlatan üretici Ahmet Alaşkan ise şu bilgileri verdi:

"Makine topraktan çıkarttığı patatesleri haznesine toplayıp ya kamyonlara ya da bir tonluk çuvallara döküyor. Son sistem teknolojiyle donatılmış bir makine. Bu makine sayesinde günlük yaklaşık 50 dönümlük alandan 250 ton patates hasadı yapıyoruz. İnsan gücüyle hasat yapsaydı traktör patatesi sökecek ve arkasından 60 işçi çalıştırmamız gerekecekti. Makineyi ithal ettik, işimiz çok kolaylaştı."