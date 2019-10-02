Niğde'de patates rekoltesinin 900 bin ton olması bekleniyor

Niğde'de bu yıl yaklaşık 260 bin dekar ekim alanında 900 bin ton patates yetiştirileceği öngörülüyor.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Konaklı beldesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 17'sinin kentten karşılandığını söyledi.

Patatesin yaklaşık yüzde 80'inin depolara konularak kış aylarında tüketime sunulduğunu belirten Kenar, şöyle konuştu:

"Hasat dönemimiz yaklaşık 10 gün daha sürecek. Bu yıl kayıt dışı 30 bin olmak üzere yaklaşık 260 bin dekar alanda üretim bekliyoruz. Yaklaşık 900 bin ton patatesin depolara gireceğini tahmin ediyoruz. Geçen seneye göre üretimde çok fazla artış yok, ekili alanlarımız aynı. Geçen seneye göre bu yıl patatesimiz biraz daha kaliteli ve lezzetli. Çünkü bölge, biraz daha soğuk geçti. O yüzden bu yıl patates daha kaliteli. Tüketicimiz gönül rahatlığıyla ürünleri tüketebilir."

Konaklı beldesinde patates yetiştiren Bayram Elmas da bu yıl ürün veriminin iyi olduğunu dile getirdi.

Geçen seneye göre fiyatların biraz düşük kaldığını belirten Elmas, "Bu yıl yaklaşık yüzde 25-30 maliyet yükseldi. Bu da çiftçilere dokunuyor. Neredeyse zarar etme aşamasına geliyoruz. Geçen sene Tarım Kredi Kooperatifi aldı, tanzim satışlara, ihracata gitti, destek ve prim verildi. Bunların devamını istiyoruz. Bu sene verim olarak altın çağı yaşıyoruz. Ürün de verim de kalite de çok güzel." dedi.