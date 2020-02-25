Niğde'de patatesten cezerye ve lokum ürettiler - Son Dakika

TÜRKİYE'de patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Niğde'de mutfak şefleri patatesli lokum ve cezerye üretti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Şinasi Özmen, aşçılık programının bu yıl üniversiteye kazandırıldığını söyledi. Programın kazandırılmasıyla birlikte ilk çalışma olarak patatesli cezerye ve lokum üretmeye başladıklarını söyleyen Özmen, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi aşçılık programı olarak, yöremize ait olan ve piyasada bulunmayan, yöremize ait olup da unutulmaya yüz tutmuş ürünleri gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Niğde denilince akla ilk patates geliyor. Dolayısıyla patatesten cezerye ve lokum üretmeye başladık ve bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Üniversitemizin isim hakkını satın aldığı bir 'nohut' isminde markası var. Bununla lokum ve cezeryeyi ticari anlamda üretme durumumuz olabilecek" dedi

PATENTİ ALINACAK