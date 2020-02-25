Niğde'de patatesten cezerye ve lokum ürettiler - Son Dakika
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Niğde'de patatesten cezerye ve lokum ürettiler

7 saat önce

TÜRKİYE'de patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Niğde'de mutfak şefleri patatesli lokum ve cezerye üretti.

Niğde'de patatesten cezerye ve lokum ürettiler, System.String[]

TÜRKİYE'de patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Niğde'de mutfak şefleri patatesli lokum ve cezerye üretti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Şinasi Özmen, aşçılık programının bu yıl üniversiteye kazandırıldığını söyledi. Programın kazandırılmasıyla birlikte ilk çalışma olarak patatesli cezerye ve lokum üretmeye başladıklarını söyleyen Özmen, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi aşçılık programı olarak, yöremize ait olan ve piyasada bulunmayan, yöremize ait olup da unutulmaya yüz tutmuş ürünleri gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Niğde denilince akla ilk patates geliyor. Dolayısıyla patatesten cezerye ve lokum üretmeye başladık ve bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Üniversitemizin isim hakkını satın aldığı bir 'nohut' isminde markası var. Bununla lokum ve cezeryeyi ticari anlamda üretme durumumuz olabilecek" dedi

PATENTİ ALINACAK

Şef Mevlüt Ölmez ise, gastronomi mutfağını geliştirmek adına kentte üretilen patates ve cevizden patates cezeryesi ve patates lokumu ürettiklerini belirtti. Patates cezeryesi ve patates lokumununun herkes tarafından çok beğenildiğini  belirten Ölmez, şunları söyledi: "Amacımız Niğde mutfağını geliştirmektir. Patates cezeryesi ve patates lokumunu nişasta ve Hindistan cevizi, pudra şekeri, susam ya da haşhaşla beraber servis edilebilir hale getirdik. İnsanların aklında sebzeden tatlı olmayacağı algısı vardı. Ama sonuç muazzam. Tek amacımız Niğde mutfağını ve gastronomisini geliştirmektir. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek Niğde elması çalışmalarımız olacak. Bunlar evde herkesin bulabileceği malzemelerdir. Katkı maddesi içermeyen patatesli cevizli cezeryeyi ve lokumu ev hanımları evlerinde rahatlıkla yapabilirler.   Patates cezeryesi ve patates lokumu konusunda patent başvurusunda bulunduk. Bu konu hakkında bir de bildiri hazırladık önümüzdeki günlerde yayınlanacak" diye konuştu


Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:47 Kaynak: DHA
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