NİĞDE'DE PAZARCI CİNAYETİNE 4 GÖZALTI

NİĞDE'de pazarcı Hüseyin Doğan'ın (19) öldürüldüğü silahlı kavgada yaralanan H.H.T.'nin (18) de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise aranıyor.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Karabulut Sokak'ta meydana geldi. Karşı karşıya gelen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Doğan ile H.H.T., tabancayla vuruldu. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaralı H.H.T.'yi ise ambulansla hastaneye kaldırdı.

4 GÖZALTI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu O.E., M.Ç. ve C.N. ile kavgada yaralanan ve tedavisi tamamlanan H.H.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Kavgaya karıştığı belirlenen şüpheli F.Ö.'yü arama çalışmaları sürüyor.