Niğde'de pekmez ve köfter zamanı

NİĞDE - Bağ bozumuna başlanan Niğde'de bağdan toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle pekmez olarak değerlendiriliyor.

Niğde'nin üzüm bağlarıyla ve pekmeziyle ünlü Kemerhisar beldesinden bağlardan kesilip getirilen üzümler ezilerek elde edilen şıradan pekmez ve pestile benzeyen köfter yapılıyor.

Şıra, beyaz toprakla 1 gece mayalanması için bekletiliyor. Kurulan ocaklarda kaynatılarak pekmez haline getiriliyor. Pekmezin yanı sıra yöre tatlısı olarak kışın tüketilen köfter yapılıyor.

Bağcılık mesleğinin dedelerinden bu yana geldiğini ifade eden Muharrem Yazgan, bağlardan topladıkları üzümlerin bir kısmını sattıklarını, bir kısmını da pekmez ve köfter yaparak değerlendirdiklerini söyledi.

Sonbaharın gelmesiyle bağda kalan bütün ürünleri topladıklarını dile getiren Yazgan, ;"Üzümleri topladık pekmez kaynatmaya başladık. Biz burada pekmez haricinde köfter yapıyoruz. Üzümün suyundan ve içerisine bir miktar nişasta ve un eklenir ve pişirilir. Katılaştıktan sonra doğranır ve üzeri beyazlar pudralanmış gibi ve insanlar keyifle yer. İnsanlar çikolata türü ürünleri tüketiyor ama bu köfter doğal. Bu sene 1 ton civarından köfter üretimi var" dedi.

Üretici Mehmet Yazgan ise, "Sistemli bir bağ kurduk. 40 dönüm üzerinde Sultaniye çekirdeksiz üzüm bağımız var. Dönümünden 5 ton ürün alıyoruz ama bu yıl dolu yapışından verim düştü. Sofralık bir üzüm ve köfter, pekmez ve kuru üzüm olarak değerlendirip satış yapıyoruz" dedi.