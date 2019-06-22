Son Dakika Haberleri: Niğde'de pencereden düşen çocuk öldü (2)
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Niğde'de pencereden düşen çocuk öldü (2)

1 saat önce

HAYATINI KAYBETTİOturdukları 6 katlı apartmanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan Yağmur Şahin (3), kaldırıldığı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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HAYATINI KAYBETTİ
Oturdukları 6 katlı apartmanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan Yağmur Şahin (3), kaldırıldığı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun yakınları ölüm haberiyle yıkıldı.
Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 


Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:49 Kaynak: DHA
Ömer Halisdemir, Güncel
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