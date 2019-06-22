Niğde'de pencereden düşen çocuk öldü (2)

HAYATINI KAYBETTİ

Oturdukları 6 katlı apartmanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan Yağmur Şahin (3), kaldırıldığı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun yakınları ölüm haberiyle yıkıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.