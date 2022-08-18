Pencere demirlerine başı sıkışan Eren'i itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Pencere demirlerine başı sıkışan Eren'i itfaiyeciler kurtardı

18.08.2022 13:57
Pencere demirlerine başı sıkışan Eren'i itfaiyeciler kurtardı

NİĞDE'de, pencerenin demir parmaklıklarına başını sıkıştıran Eren Çoban (5), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

NİĞDE'de, pencerenin demir parmaklıklarına başını sıkıştıran Eren Çoban (5), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Dere Mahallesi'nde bulunan apartmanın 1'inci katındaki dairede Eren Çoban, pencerenin demir parmaklıklarına başını soktu. Çocuğun başını çıkaramadığını gören ailesi de yardımcı olamayınca durum itfaiyeye bildirildi. İhbarla eve gelen ekipler, demir parmaklığı genişleterek küçük çocuğu kurtardı.


YORUMLAR
500
BEYLİKDÜZÜ'NDE BOYA ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN (1) BEYLİKDÜZÜ'NDE BOYA ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN (1) Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü Beylikdüzü Mermeciler Sanayi Sitesi'nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Beylikdüzü Mermeciler Sanayi Sitesi'nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pencere demirlerine başı sıkışan Eren'i itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
19:52 Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi
19:35 Arda Güler için teklifler Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne yapılıyor! İşte sözleşmede yer alan kritik detay
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi! İşte basın toplantısından detaylar
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 20:28:49. #1.12#
SON DAKİKA: Pencere demirlerine başı sıkışan Eren'i itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement