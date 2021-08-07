Plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Niğde'de bir plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Niğde'de bir plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bahçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangının ana binaya ulaşması engellendi. Yangında bahçedeki boruların bir bölümü yandı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de olay yerine gelerek bilgi aldı.

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