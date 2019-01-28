Son Dakika Haberleri: Niğde'de Polis 12 Bin Şahıs Sorguladı

Niğde'de Polis 12 Bin Şahıs Sorguladı

1 saat önce

Niğde Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri son 1 ayda 12 bin şahıs sorguladı.

Niğde'de Polis 12 Bin Şahıs Sorguladı, System.String[]
Niğde Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri son 1 ayda 12 bin şahıs sorguladı. Sorgulamalarda araması bulunan 7 kişi için adli işlem başlatıldı.

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, şehir merkezine giriş ve çıkışlarda bulunan 4 uygulama noktasında yapılan uygulamada vatandaşların can ve mal güvenliği için tedbirler aldıklarını söyledi.

Cebeloğlu, "1 ay içerisinde 4 uygulama noktasında 6 bin 816 araç durdurularak incelemeleri yapıldı. Bu noktalarda 12 bin 16 kişi sorgulaması yapıldı. İçerisinde çeşitli konulardan dolayı aramaları bulunan şahıslar için gerekli adli işlem yapıldı. Yine sorgulamalarda araçlarında eksiklik nedeniyle 136 araca cezai işlem yapıldı. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için her türlü tedbiri aldık" dedi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel
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