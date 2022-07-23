Niğde'de polis aracı şarampole devrildi: 3 polis memuru yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de polis aracı şarampole devrildi: 3 polis memuru yaralandı

23.07.2022 01:48
Niğde'de polis aracı şarampole devrildi: 3 polis memuru yaralandı

Niğde-Kayseri yolu Gümüşler Kavşağı mevkiinde içinde bölge trafik ekiplerinin olduğu polis aracı şarampole devrildi.

Niğde- Kayseri yolu Gümüşler Kavşağı mevkiinde içinde bölge trafik ekiplerinin olduğu polis aracı şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 polis memuru kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Gümüşler, Kayseri, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de polis aracı şarampole devrildi: 3 polis memuru yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de polis aracı şarampole devrildi: 3 polis memuru yaralandı - Son Dakika
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