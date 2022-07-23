Niğde- Kayseri yolu Gümüşler Kavşağı mevkiinde içinde bölge trafik ekiplerinin olduğu polis aracı şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 polis memuru kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE
Son Dakika › 3. Sayfa › Niğde'de polis aracı şarampole devrildi: 3 polis memuru yaralandı - Son Dakika