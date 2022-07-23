Niğde'de polis aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'de polis aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

23.07.2022 07:57
Niğde'de polis aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Niğde'de resmi polis otosunun devrilmesi sonucu yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de resmi polis otosunun devrilmesi sonucu yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Y.Ş. idaresindeki 51 A 5943 plakalı resmi polis aracı, Niğde- Kayseri karayolu Gümüşler kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memurları sürücü Y.Ş. ile H.B. ve E.D. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİNE GÜNDEM ÖZETİNE Niğde'de polis aracı şarampole devrildi: 3 polis memuru yaralandı Niğde'de polis aracı şarampole devrildi: 3 polis memuru yaralandı
Kaynak: AA

Kayseri, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de polis aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
07:43 Oyuncu Selin Şekerci, Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
00:14 İYİ Parti lideri Akşener, derdini dinlediği 15 yaşındaki gence kulağındaki küpeyi hediye etti: Bunu gerçekten sevdiğin kıza ver
23:48 İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla beraber buğday fiyatlarında dev gerileme! Son 5 ayın en düşük seviyesine gördü
23:27 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi
23:18 New York vali adayı Lee Zeldin, miting esnasında bıçaklı saldırıya uğradı! Yara almadan kurtuldu
23:08 Tüfekle atış yapmaya giden araştırma görevlisi hayatını kaybetti! Kendini vurduğunu iddia eden arkadaşları tutuklandı
23:03 Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ryan Babel'i renklerine bağladı
22:49 Ankapark tartışması sürüyor! Mansur Yavaş, Bakan Kurum'un eleştirisine "Belediyemize devri 5 gün önce gerçekleşti" yanıtını verdi
22:50 Dolmabahçe'de imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracını kapsayan anlaşma dünya basınının gündeminde!
21:52 Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını duyurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 07:57:12. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de polis aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement