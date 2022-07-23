Kazada yaralanan polis memurları sürücü Y.Ş. ile H.B. ve E.D. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Kayseri, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de polis aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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