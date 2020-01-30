Niğde'de polis aracıyla otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de polis aracıyla otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Niğde'de polis aracıyla otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Niğde'de polis aracıyla otomobilin çarpışma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Niğde'de polis aracıyla otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Niğde'de polis aracıyla otomobilin çarpışma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde merkez Şahinali Mahallesi'ndeki Faruk Esen Sokak ile Çelik Sokak'ın kesiştiği noktada polis aracıyla otomobilin çarpışması yer alıyor.

Kayıtların devamında araçtan inen polis memurunun, otomobildeki 3 yaralıya yardım ettiği görülüyor.

Niğde, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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