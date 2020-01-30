Son Dakika › Güncel › Niğde'de polis aracıyla otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Niğde'de polis aracıyla otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
6 saat önce
Niğde'de polis aracıyla otomobilin çarpışma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:04 Kaynak: AA
Niğde'de polis aracıyla otomobilin çarpışma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde merkez Şahinali Mahallesi'ndeki Faruk Esen Sokak ile Çelik Sokak'ın kesiştiği noktada polis aracıyla otomobilin çarpışması yer alıyor.
Kayıtların devamında araçtan inen polis memurunun, otomobildeki 3 yaralıya yardım ettiği görülüyor.
Son Dakika Kendisini aldatan kocasını bıçaklayarak öldürdü Ayakkabıyı deneyip, çaldılar Kapkaçcı, arkasından yaklaştığı liseli kıza dehşeti yaşattı! Olay anı kamerada İstanbul'da liseli genç kızlara taciz iddiası! 2 şüpheli gözaltına alındı