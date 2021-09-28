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Niğde'de polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı bankalara bilgilendirici afiş astı - Son Dakika

Niğde'de polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı bankalara bilgilendirici afiş astı

28.09.2021 15:49
Niğde'de polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı bankalara bilgilendirici afiş astı, System.String[]

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına karşı, banka ve çevresine uyarı afişi asarak vatandaşları uyardı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına karşı, banka ve çevresine uyarı afişi asarak vatandaşları uyardı.

Polis ekipleri, Ayhan Şahenk Bulvarı'nda bulunan banka ve çevresine afişleri astı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyarmak için banka girişlerine, bankamatiklere ve veznelere broşür astıklarını söyledi.

Kendilerini hakim, savcı, polis, jandarma veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para veya ziynet eşyası isteyenlere kesinlikle itibar etmemelerini isteyen Güvenç, bu gibi durumlarda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu polise bildirmelerini rica etti.

Niğde'de polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı bankalara bilgilendirici afiş astı
Niğde'de polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı bankalara bilgilendirici afiş astı
Niğde'de polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı bankalara bilgilendirici afiş astı
Niğde'de polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı bankalara bilgilendirici afiş astı
Niğde'de polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı bankalara bilgilendirici afiş astı

Emniyet Müdürlüğü, Banka, Polis, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı bankalara bilgilendirici afiş astı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı bankalara bilgilendirici afiş astı - Son Dakika
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