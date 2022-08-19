Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu satışı yapan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde farklı miktarlarda uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürülürken, ekipler tarafından bulunan materyallere el konuldu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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