Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

19.08.2022 01:04
Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 uyuşturucu taciri yakalandı.

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 uyuşturucu taciri yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu satışı yapan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde farklı miktarlarda uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürülürken, ekipler tarafından bulunan materyallere el konuldu. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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