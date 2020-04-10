Niğde'de polis teşkilatı kutlaması - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü, Niğde'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Sosyal mesafe kuralına uyulduğu törenin ardından Cebeloğlu ve polisler, Niğde Şehitliği'ni ziyaret etti. - NİĞDE