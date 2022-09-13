Niğde'de polisten kaçan otomobilin minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Niğde'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı aracın minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Selçuklu Caddesi'nde görev yapan polis ekipleri, R.P. idaresindeki 34 DPR 292 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı otomobil, yaklaşık 15 dakikalık kovalamacının ardından Adana Caddesi'nde Y.G. kontrolündeki minibüse çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler ile minibüste bulunan Z.G, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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