Niğde' de polisler Anneler Günü dolayısıyla karanfil dağıttı - Son Dakika
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Niğde' de polisler Anneler Günü dolayısıyla karanfil dağıttı

08.05.2022 16:12
Niğde' de polisler Anneler Günü dolayısıyla karanfil dağıttı

Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Anneler Günü dolayısıyla annelere karanfil dağıttı, KADES ve UYUMA uygulamasını tanıttı.

Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Anneler Günü dolayısıyla annelere karanfil dağıttı, KADES ve UYUMA uygulamasını tanıttı.

Şadırvan Park'ta stant kuran ekipler, Anneler Günü'nde Kadına şiddet ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında geliştirilen KADES ve UYUMA programının tanıtımını yaptı, kadınlara karanfil ve broşür dağıttı.

Etkinlikte gazetecilere açıklama yapan Asayiş Şube Müdürü Fatih Güvenç, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladığını belirterek, "İl Emniyet Müdürlüğü olarak Anneler Günü kapsamında karanfil dağıtımı gerçekleştirdik. KADES ve 'En İyi Narkotik Polis Anne Projesini' tanıttık. UYUMA ve KADES programlarını kadınlardan telefonlarına indirmelerini istedik." ifadelerini kullandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Anneler Günü, KADES, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde' de polisler Anneler Günü dolayısıyla karanfil dağıttı - Son Dakika


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