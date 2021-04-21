Niğde'de polislerden karantinadaki genç kıza doğum günü sürprizi - Son Dakika

Niğde'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinada bulunan genç kıza sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle evlerinde karantinada olan Fatma Gümüş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızı Hatice Yavan'ın doğum günü olduğunu belirtti ve kutlamak için yardım istedi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş'ın talimatı üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, pasta ve hediye alarak Yavan'a doğum günü sürprizi yaptı.

Ellerinde pastayla polisi gören Yavan, mutluluğunu saklayamadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Emniyet Müdürü Karataş da Yavan'a sevdikleriyle beraber sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.