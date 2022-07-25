Niğde'de 'pompalı tüfekli' arazi kavgası! 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'de 'pompalı tüfekli' arazi kavgası! 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi

25.07.2022 15:57
Niğde'de 'pompalı tüfekli' arazi kavgası! 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi

Niğde'de iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Niğde merkeze bağlı Çayırlı köyü Küçükmeşe mevkiinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Karadiken ve Ceran ailelerinin bireyleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı.

Silahlardan çıkan saçmaların isabet ettiği Erdoğan Karadiken ile kardeşi Murat Karadiken olay yerinde Yılmaz Ceran da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ceran'ın kardeşi Murat Ceran ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Ceran, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

YORUMLAR
500
Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, göreve başladı Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, göreve başladı Niğdeli Fırıncı: 'Biz Bu İşi Bırakma Noktasına Geldik. Böyle Devam Ederse Aç Kalacağız' Niğdeli Fırıncı: 'Biz Bu İşi Bırakma Noktasına Geldik. Böyle Devam Ederse Aç Kalacağız'
Kaynak: DHA

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de 'pompalı tüfekli' arazi kavgası! 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:39 İlyas Salman, adının hikayesini anlattı: 2,5 yaşındaki kardeşim yanınca onun adını bana verdiler
15:38 1 senedir teyzesi tarafından odada kilitli tutulan Cem Muhammet son görüntüsü ortaya çıktı
15:30 Çıplak fotoğraflarını satarak zengin olan sosyal medya fenomeni futbol kulübü alıyor
15:24 AK Parti Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu'dan Arap turistleri eleştirenlere tepki: Herkes ayağını denk alsın
15:21 1 yıl boyunca çöp evde tutulmuştu! Prof. Dr. Özlenen Özkan çocuğun son durumunu açıkladı
15:05 2000'li yıllarda fırtına gibi esen güzel oyuncu Mischa Barton tanınmaz halde!
15:03 Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu'ndan korkutan uyarı: Birçok meyve türü yok olacak
14:42 YKS tercihinde bunları göz ardı etmeyin! Bazı bölümlerde 5 bin 500 lira burs var
14:41 Trabzon'da korkunç ölüm! Teleferiğin demiri başına çarpan kadın yaşamını yitirdi
14:38 Ebru Gündeş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden annesini toprağa verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 16:02:21. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de 'pompalı tüfekli' arazi kavgası! 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement