Silahlardan çıkan saçmaların isabet ettiği Erdoğan Karadiken ile kardeşi Murat Karadiken olay yerinde Yılmaz Ceran da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ceran'ın kardeşi Murat Ceran ise ağır yaralandı.

Niğdeli Fırıncı: 'Biz Bu İşi Bırakma Noktasına Geldik. Böyle Devam Ederse Aç Kalacağız'

Kaynak: DHA

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Niğde'de 'pompalı tüfekli' arazi kavgası! 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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