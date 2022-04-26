Niğde'de ramazan etkinlikleri kapsamında en işlek cadde trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Niğde Belediyesince, kentin en işlek caddesi, ramazan etkinlikleri kapsamında, yayaların rahat etmesi için trafiğe kapatıldı.

Niğde Belediyesi, Dr. Sami Yağız Caddesi'nin bir bölümünü, Ramazan Bayramı'na kadar saat 21.00-24.00 saatlerinde çift yönlü trafiğe kapatarak yayaların kullanımına açtı.

Kapatılan caddede Hacivat-Karagöz gösterisi yapılıyor, tasavvuf müziği dinletisi sunuluyor, şerbet ve pamuk şeker ikramında bulunuluyor, sokak müzisyenleri mesleklerini icra ediyor.

Kent sakinleri aileleriyle güzel vakit geçiriyor.

Vatandaşlardan Yasin Yurtmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin güzel çalışmalarının olduğunu, caddeyi kapatmasının bunlardan birisi olduğunu söyledi.

İnsanların salgın nedeniyle 2 yıldır evlerinde bunaldığını dile getiren Yurtmen, "Caddenin kapatılması güzel bir olay. Yerel esnaf da bir şeyler satarak ekmek kazanmaya çalışıyor. Sokak müzisyenleri de ekmek kazanıyor." ifadesini kullandı.

Hacivat-Karagöz oynatan Hüseyin Yücel de cadde eski ramazan etkinliklerinin yapıldığını belirterek "Bayağı güzel bir etkinlik oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü adına katılıyorum. Bu işi hobi olarak yapıyorum. Özellikle milli kültürümüzün bir parçası olan gölge oyununu oynatmak, geçmişten geleceğe bir köprü kurmak, gelecekteki çocuklarımıza bu kültürü öğretebilmek amacıyla bu işi amatörce yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.