Niğde'de Romatoloji Polikliniği Hizmete Girdi
1 saat önce
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde romatoloji polikliniğinin hizmete girdiği bildirildi.
Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde romatoloji polikliniğinin hizmete girdiği bildirildi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, poliklinikte romatoloji uzmanı Doç. Dr. Gönen
Mengi görev yapacak.
Mengi, romatizmal hastalıklarının tedavi için hastaneye başvuru yapabileceğini belirterek, "Tedavide amaç, yakınmaların ortadan kaldırılması, olası ortaya çıkabilecek organ tutulumlarının önlenebilmesi ve hastanın yaşam konforunu en üst düzeyde sürdürmesini sağlamaktır. Amacımız, tüm romatizmal hastalıkları bulunan hastaların buraya gelip daha sağlıklı hizmet alması için elimizden geleni yapmak." ifadelerini kullandı.
Romatoloji polikliniğinin açılmasından memnuniyet duyan hasta ve yakınları hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın'ı ziyaret ederek teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:30 Kaynak: AA
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