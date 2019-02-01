Son Dakika Haberleri: Niğde'de Romatoloji Polikliniği Hizmete Girdi

Niğde'de Romatoloji Polikliniği Hizmete Girdi

1 saat önce

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde romatoloji polikliniğinin hizmete girdiği bildirildi.

Niğde'de Romatoloji Polikliniği Hizmete Girdi, System.String[]
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde romatoloji polikliniğinin hizmete girdiği bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, poliklinikte romatoloji uzmanı Doç. Dr. Gönen Mengi görev yapacak.

Mengi, romatizmal hastalıklarının tedavi için hastaneye başvuru yapabileceğini belirterek, "Tedavide amaç, yakınmaların ortadan kaldırılması, olası ortaya çıkabilecek organ tutulumlarının önlenebilmesi ve hastanın yaşam konforunu en üst düzeyde sürdürmesini sağlamaktır. Amacımız, tüm romatizmal hastalıkları bulunan hastaların buraya gelip daha sağlıklı hizmet alması için elimizden geleni yapmak." ifadelerini kullandı.

Romatoloji polikliniğinin açılmasından memnuniyet duyan hasta ve yakınları hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:30 Kaynak: AA

Gönen, Niğde, Sağlık
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