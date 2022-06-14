Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

Tevfik Çalın Caddesi, Didaş Kavşağı ve çevre yolunda da su birikintisi yüzünden bazı araçlar mahsur kaldı.

Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki bazı fabrikalarla Ata Sanayi ve Toptancılar Sitesi'nde de bazı iş yerlerini su bastı.

Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu

Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu (2)

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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