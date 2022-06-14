Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika
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Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

14.06.2022 18:05

Niğde'de sağanak trafiği olumsuz etkiledi.

Niğde'de sağanak trafiği olumsuz etkiledi.

Sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Niğde- Sazlıca kara yolunda çökme meydana geldi, Niğde- Adana kara yolunda ise heyelan oluştu.

Karayolları ekipleri, sürüklenen toprağı taşıyarak yolu ulaşıma açtı.

Niğde- Kayseri kara yolunda ise su birikintileri nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikalarla Ata Sanayi ve Toptancılar Sitesi'nde de bazı iş yerlerini su bastı.

Tevfik Çalın Caddesi, Didaş Kavşağı ve çevre yolunda da su birikintisi yüzünden bazı araçlar mahsur kaldı.

Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu
Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu
Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu
Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu
Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu
Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu
Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu
Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu
Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu
Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu
Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu
Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu
Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

YORUMLAR
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Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu (2) Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu (2)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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