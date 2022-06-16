Kan bağışını gereken seviyelere çıkartmaları gerektiğini belirten Çetinkaya, "İnsanlara örnek olmak amacıyla idaremiz ve hastane personelimizle böyle bir organizasyon yapmayı uygun bulduk. Ekibimizle kan verip kan stoklarımıza destek olmaya çalışacağız." dedi.

Başhekim uzman Dr. Yakup Çetinkaya , bağışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl binlerce insanın kan bulunamadığı için hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de sağlık çalışanları kan bağışladı - Son Dakika

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