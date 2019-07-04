Son Dakika Haberleri: Niğde'de sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti
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Niğde'de sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Niğde'de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Niğde'de sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Niğde'de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Koyunlu beldesinde yaşayan A.A. (54), 2 Temmuz'da iddiaya göre metil alkolle yapılan sahte içki tüketti. İçki bittikten sonra A.A., fenalaşınca yakınlarının ihbarıyla gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 gündür yoğun bakımda olan A.A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:16 Kaynak: İHA
2 Temmuz, Koyunlu, Niğde, 3. Sayfa
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