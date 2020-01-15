Niğde'de sahte altın dolandırıcılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de sahte altın dolandırıcılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de sahte altın dolandırıcılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

6 saat önce

Niğde'de sahte altın ve sikkelerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan Suriye uyruklu 3 kişiden biri tutuklandı.

Niğde'de sahte altın dolandırıcılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı, System.String[]

Niğde'de sahte altın ve sikkelerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan Suriye uyruklu 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde'de sahte altınla 250 bin liralık dolandırıcılık yapılmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen Suriye uyruklu K.H, A.A. ve S.M.B'yi kaldıkları evde gözaltına aldı.

Zanlıların evinde yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 580 sikke ve 200 bilezik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.H, tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi
Manisa Valiliği'nden "Volkswagen'de işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık" uyarısı 73 kişiyi 20 milyon TL dolandıran Ponzi Arzu'ya verilen ceza belli oldu Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi!

Son Dakika Haberleri
19:57 Diyarbakır intihar eden arkeolog merve'nin ağabeyinden iddialar - Son Dakika
19:54 Fatih'te 5 katlı eski bir binadan düşen taş parçası tehlike saçtı - Son Dakika
19:54 Adana'da hava kirliliği - Son Dakika
19:52 Muğla aslı baş davasında kararın bugün açıklanması bekleniyor-2 - Son Dakika
19:51 Polis memurunu aracıyla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 19:59:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de sahte altın dolandırıcılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]