Son Dakika Haberleri: Niğde'de sahte altınla dolandırıcılık iddiası
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Niğde'de sahte altınla dolandırıcılık iddiası

7 dakika önce

Niğde'de sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.

Niğde'de sahte altınla dolandırıcılık iddiası, System.String[]

Niğde'de sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Suriyeli Ahmet Omar, kendisini telefonla arayan ve elindeki altınları satmak istediğini söyleyen vatandaşından 10 bin dolar karşılığında altın aldı.

Bozdurmak için gittiği kuyumcuda altınların sahte olduğunu öğrenen Omar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne giderek şikayetçi oldu.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla Suriyeli J.M'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 4 bilezik, 3 yüzük ve sahte altın yapımında kullanılan 1 kilogram toz altın ele geçirildi.

Suriye, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:34 Kaynak: AA
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