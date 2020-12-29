Niğde'de sahte içki denetiminde bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte içki üreten ve satan iş yerlerinde denetim yaptı.

Niğde 'de düzenlenen denetimlerde bir miktar kaçak içki ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

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