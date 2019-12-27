Niğde'de 'sahte içki' operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de 'sahte içki' operasyonu - Son Dakika

Niğde'de 'sahte içki' operasyonu

6 saat önce

NİĞDE'de, polis ekiplerince sahte içki üretimi yapılan 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 340 litre alkol üretiminde kullanılan üzüm posası, 150 kilo kuru üzüm, 22 litre viski, 20 litre rakı ve 2 kilo anason ele geçirildi.

Niğde'de 'sahte içki' operasyonu, System.String[]

NİĞDE'de, polis ekiplerince sahte içki üretimi yapılan 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 340 litre alkol üretiminde kullanılan üzüm posası, 150 kilo kuru üzüm, 22 litre viski, 20 litre rakı ve 2 kilo anason ele geçirildi.

?İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı diye tabir edilen sağlıksız ortamlarda üretilen sahte içkilerin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Araştırma yapan ekipler, belirledikleri 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 340 litre alkol üretiminde kullanılan üzüm posası, 150 kilo kuru üzüm, 22 litre viski, 20 litre rakı, 2 kilo anason, düdüklü tencere ve alkol damıtma tertibatı ele geçirildi. Yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi hakkında işlem yapıldı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu sobanın içinde ele geçirildi
İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı İstanbul'da park halindeki TIR çalındı Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu

Son Dakika Haberleri
05:22 OTOMOBİL ÖNCE MOTOSİKLETE SONRA BAŞKA BİR OTOMOBİLE VE ÇÖP KONTEYNERLERİNE ÇARPTI - Son Dakika
05:21 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (2) - Son Dakika
05:21 HAFİF TİCARİ ARAÇ, LÜKS OTOMOBİLE ÇARPTI 1 YARALI - Son Dakika
05:20 TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
05:19 Zemin katta çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi 1 gözaltı - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 05:31:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de 'sahte içki' operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]